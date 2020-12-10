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Дайджест дорожных происшествий

10.12.2020 19:23 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

ДТП на Минской кольцевой автодороге 

Автомобиль на МКАД буквально срезал осветительную мачту, та рухнула прямо на дорогу. Эффектное ДТП произошло накануне вечером на Минской кольцевой автодороге. Как рассказали в ГАИ, водитель за рулем Renault ехал по внутреннему кольцу, по какой-то причине потерял управление, машина вошла в неуправляемый занос и вылетела с дороги. Вместе с шофером травмы в ДТП получила и 19-летняя девушка, которая ехала в качестве пассажира. На месте работала следственно-оперативная группа. Мужчина рассказал правоохранителям, что не помнит момент столкновения со столбом.

Дети попали под колеса автомобиля в Мозыре 

Известно, что девочка и мальчик 7 и 14 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Гагарина. 79-летний водитель SEAT  почему-то не заметил пешеходов и совершил наезд. В результате ДТП дети получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

В Минске на улице Кальварийской Infiniti сбил 12-летнюю девочку

В столице аналогичный инцидент. На улице Кальварийской Infiniti сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала перекресток на зеленый сигнал светофора. Водитель место ДТП покинул, был введен план "Перехват",  сообщили нам в ГАИ.

Крупная авария произошла сегодня в Минске на Логойском тракте 

Volkswagen  вылетел с дороги, выскочил на тротуар, снес ограждение, дорожный знак, врезался в машину инкассации и колонну здания. Предполагается, что водителю стало плохо за рулем, он госпитализирован. 

В утренней аварии на  Минск – Молодечно - Нарочь пострадал человек 

Водитель Ford Escort припарковался на обочине дороге, чтобы проверить, горят ли у него задние фонари. В этот момент его сбил 36-летний житель Молодечно на автомобиле Volvo, который ехал в направлении Минска. 62-летний мужчина госпитализирован с различными телесными повреждениями. По факту ДТП проводится проверка.

Велосипедистка погибла под колесами автомобиля Great Wall

Авария произошла накануне на трассе Минск - Гомель. 53-летняя женщина от полученных травм погибла на месте аварии. В ГАИ отметили, что в 70 метрах от места аварии есть безопасный пешеходный переход, на одежде погибшей не было фликеров, а на велосипеде катафотов. Что касается водителя, то он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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ДТП на Минской кольцевой автодороге  Автомобиль на МКАД буквально срезал осветительную мачту, та рухнула прямо на дорогу. Эффектное ДТП произошло накануне...
 
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