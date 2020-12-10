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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двое жителей Минской области подозреваются в незаконном обороте наркотиков Создали тайную нарколабораторию в шкафу и холодильнике. Двое жителей Минской области подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Это оперативная съемка в...

Создали тайную нарколабораторию в шкафу и холодильнике. Двое жителей Минской области подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Это оперативная съемка в квартире 40-летнего задержанного из Жодино. Садовод сделал все для благоприятного роста конопли: установил систему вентиляции, лампы с таймером для поддержания нужной температуры, а чтобы тепло не уходило, стенки шкафа обшил фольгой.Примерно то же самое сделал и житель Столбцов, но в качестве выращивания конопли подозреваемый выбрал старый холодильник. По месту жительства у задержанных обнаружили готовую к использованию марихуану, а также приспособления для курения наркотика со следами характерного нагара. Оба задержанных признались, что выращивали растение исключительно для себя. В отношении них возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.