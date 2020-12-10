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Двое жителей Минской области подозреваются в незаконном обороте наркотиков

10.12.2020 19:23 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Создали тайную нарколабораторию в шкафу и холодильнике. Двое жителей Минской области подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Это оперативная съемка в квартире 40-летнего задержанного из Жодино. Садовод сделал все для благоприятного роста конопли: установил систему вентиляции, лампы с таймером для поддержания нужной температуры, а чтобы тепло не уходило, стенки шкафа обшил фольгой. 

Примерно то же самое сделал и житель Столбцов, но в качестве выращивания конопли подозреваемый выбрал старый холодильник. По месту жительства у задержанных обнаружили готовую к использованию марихуану, а также приспособления для курения наркотика со следами характерного нагара. Оба задержанных признались, что  выращивали растение исключительно для себя. В отношении них возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. 

 
 
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Создали тайную нарколабораторию в шкафу и холодильнике. Двое жителей Минской области подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Это оперативная съемка в...
 
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