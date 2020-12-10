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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели двух человек в пригороде Лиды Предварительная версия трагедии – замерзли в палатке. Тела супругов без признаков жизни обнаружил монтер железнодорожных путей. Известно, что у 58-летнего мужчины...

Предварительная версия трагедии – замерзли в палатке. Тела супругов без признаков жизни обнаружил монтер железнодорожных путей. Известно, что у 58-летнего мужчины и его 55-летней жены не было постоянного места жительства, пара проживала в шалаше, а также злоупотребляла спиртным.Следователем с участием специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований. Предположительно, причиной смерти супружеской пары стало переохлаждение организма. Витебским СК проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.