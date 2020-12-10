ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией

10.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией

  • 10.12.2020, 19:26
Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией
Ильхам Алиев

По словам Алиева, Ереван должен начать «смотреть вперед» и отказаться от «необоснованных притязаний».

Азербайджан и Турция должны сформировать новую многостороннюю платформу сотрудничества в регионе, чтобы «положить конец вражде» и «свести к нулю риск войны». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.

Он считает, что к тесному сотрудничеству может быть привлечена также Армения, если она «сделает выводы из войны» в Нагорном Карабахе. Алиев пояснил, что власти соседней страны должны начать «смотреть вперед» и отказаться от «необоснованных притязаний».

«Мы готовы к послевоенному периоду (...). Это может быть многосторонняя платформа. И все страны региона, которые будут участвовать в ней, могут извлечь из этого только выгоду», — сказал Алиев.

Он отметил, что есть традиционные форматы сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, а также между Азербайджаном, Россией и Ираном, Турцией, Россией и Ираном. «На этой основе мы можем создать единую платформу», — уверен он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Алиева, Ереван должен начать «смотреть вперед» и отказаться от «необоснованных притязаний».
 
Новости дня
Новости разные
 
Друг Лукашенко - Кадыров, а также тренер его лошадей попали под санкции США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика