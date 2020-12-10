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Нидерланды обвинили дипломатов из России в шпионаже и краже технологий
Источник материала: Хартия'97
Нидерланды обвинили дипломатов из России в шпионаже и краже технологий
Дипломаты объявлены персонами нон-грата.
Служба общей разведки и безопасности (AIVD) Нидерландов заявила, что двое российских дипломатов, работающие в посольстве России в Гааге, объявлены персонами нон-грата. Их обвиняют в шпионаже в секторе высоких технологий, сообщает
По версии спецслужбы, действия дипломатов нанесли ущерб «экономике и национальной безопасности Нидерландов».
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Дипломаты объявлены персонами нон-грата.
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