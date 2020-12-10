Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В вашем доме живет лицо протеста». В Гомеле на подъездах появились листовки с фотографиями активистов Посмотрите, как отреагировали соседи.

На листовках сказано: «Уважаемые жильцы, в вашем доме живет лицо протеста». Далее следует информация, где пытаются очернить женщин. Так, например, их обвиняют в изменах, нарушении правил дорожного движения и распространении БЧБ-атрибутики, пишутРечь идет о волонтере, активистках. Впрочем, соседи отреагировали совсем не так, как ожидали хулиганы. На некоторых листовках появились надписи «Побольше бы таких!», «Ты молодец» и «Жыве Беларусь».