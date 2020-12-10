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В вашем доме живет лицо протеста». В Гомеле на подъездах появились листовки с фотографиями активистов

10.12.2020 19:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сегодня утром гомельчане, которые не скрывают своей гражданской позиции, увидели на подъездах листовки со своими фотографиями. Известно минимум о трех случаях — в Новобелице и 17-ом микрорайоне.

В вашем доме живет лицо протеста». В Гомеле на подъездах появились листовки с фотографиями активистов

На листовках сказано: «Уважаемые жильцы, в вашем доме живет лицо протеста». Далее следует информация, где пытаются очернить женщин. Так, например, их обвиняют в изменах, нарушении правил дорожного движения и распространении БЧБ-атрибутики, пишут Сильные новости.

Речь идет о волонтере Анастасии Сасыкбаевой, активистках Наталье Глазковой и Оксане Лиходиевской. Впрочем, соседи отреагировали совсем не так, как ожидали хулиганы. На некоторых листовках появились надписи «Побольше бы таких!», «Ты молодец» и «Жыве Беларусь».

В вашем доме живет лицо протеста». В Гомеле на подъездах появились листовки с фотографиями активистов
 
 
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