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В вашем доме живет лицо протеста». В Гомеле на подъездах появились листовки с фотографиями активистов
Источник материала: UDFСегодня утром гомельчане, которые не скрывают своей гражданской позиции, увидели на подъездах листовки со своими фотографиями. Известно минимум о трех случаях — в Новобелице и 17-ом микрорайоне.
На листовках сказано: «Уважаемые жильцы, в вашем доме живет лицо протеста». Далее следует информация, где пытаются очернить женщин. Так, например, их обвиняют в изменах, нарушении правил дорожного движения и распространении БЧБ-атрибутики, пишут
Речь идет о волонтере Анастасии Сасыкбаевой, активистках Наталье Глазковой и Оксане Лиходиевской. Впрочем, соседи отреагировали совсем не так, как ожидали хулиганы. На некоторых листовках появились надписи «Побольше бы таких!», «Ты молодец» и «Жыве Беларусь».
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В вашем доме живет лицо протеста». В Гомеле на подъездах появились листовки с фотографиями активистов
Посмотрите, как отреагировали соседи.
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