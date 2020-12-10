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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк приказал разблокировать карточки белорусов, на которые приходили деньги от фондов солидарности Если средств на счету не хватало, баланс уходил в минус.

Если средств на счету не хватало, баланс уходил в минус. Также из-за наложенного ареста у некоторых не было возможности получить даже пенсии и пособия — они полностью списывались в счет полученной ранее выплаты от BY_help. Теперь некоторые из тех, у кого были заблокированы карты, сообщают, что они снова заработали, а все деньги вернулись.Какпояснили в одном из банков, это связано с тем, что Нацбанк и Следственный комитет уточнили механизм наложения ареста на выплаты от BY_help. Теперь они не могут возмещаться за счет средств, полученных из других источников.Один из читателей написал о том, что раньше его карта была заблокирована, а баланс на ней ушел в ноль. Теперь карточка снова работает, и на счет вернулись лежавшие там ранее 500 рублей.— Я ничего для этого не делал и не выяснял, сейчас нахожусь за границей. Адвокат предлагал получить ответ из банка и написать заявление в СК, но банк отвечает только на письменные личные заявления, — рассказывает читатель. — Деньги с карты я сейчас снял.В одном из банков пояснили, что в начале месяца Нацбанк разослал банкам письмо, в котором изложил механизм исполнения постановления Следственного комитета и согласовал этот механизм с СК.— Там четко прописано, что денежные средства, поступающие из других источников, аресту не подлежат. Если деньги были получены из источника, подлежащего аресту, и использованы, то их возмещение из других источников не предполагается. В письме было описано несколько ситуаций. В частности, одна из них такая: деньги пришли из источника, подлежащего аресту, были полностью израсходованы и отсутствуют на счете. Спустя какое-то время на счет поступили деньги из другого источника: это может быть зарплата, пенсия, пособие, другие перечисления. Они аресту не подлежат. Поэтому банки пересмотрели условия ареста и сняли блокировки, — поясняют в банке.