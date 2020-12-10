ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Друг Лукашенко - Кадыров, а также тренер его лошадей попали под санкции США

10.12.2020 19:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Причиной для этого называют нарушение человеческих прав. Список лиц и фирм, попавших под санкции, опубликован на cайте министерства финансов США.

Рамзан Кадыров
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского. В новой редакции оказались пять человек. Четверо из них — граждане РФ: спортсмен Тимур Дугазаев, представитель Кадырова в Европе, помощник Кадырова по силовому блоку Даниил Мартынов, полномочный представитель Чечни при российском президенте Зийяд Сабсаби, и командир особого полка чеченской ППС и глава секретариата Кадырова Вахит Усмаев. Вместе с ними в списке оказался тренер лошадей Кадырова Симар Сатиш.

Под то же расширение списка, что и глава Чечни, попали три жителя Гаити и пять человек, связанных с йеменскими хуситами, пишет Лента.ру.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Причиной для этого называют нарушение...
 
Новости дня
Новости разные
 
История одного гарема. Вы точно сильно удивитесь «красоте» наложниц!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика