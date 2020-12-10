Дважды первый – Беларусь прощается с Вячеславом Кебичем

Источник материала: Sputnik Беларусь

У Вячеслава Францевича Кебича счастливая судьба. Я не знаю ни одного человека, который бы к нему относился плохо. Но я не знаю и ни одного человека, который бы не критиковал его, когда он был на посту премьер-министра Беларуси. В этой личной дихотомии Вячеслава Францевича сошлись все парадоксы того времени.

Период его премьерства пришелся на время тектонического разлома и распада великой державы, когда все знали, как нельзя жить, но никто не знал, как надо.

Это время, когда на двух разных полюсах находились правда и истина. Только правда у каждого своя, у каждого свой разбег и свое видение ситуации. В периоды великих разломов все эти "правды" не хотят и не могут соединиться в одно русло – таковы законы любой революции. А истина всегда конкретна и неделима. Она выражается в уровне жизни, росте благосостояния, взаимоотношениях между людьми в обществе. На все это нужно время, даже самые гениальные политики не в силах преодолеть этот временной барьер.

Счастье всем и сразу

Позднесоветская Беларусь была, пожалуй, единственным островком стабильности в СССР. В "сборочный цех" Советского Союза ехали все. Во времена всеобщего и тотального дефицита все стремились приобрести конечную продукцию. У кого не получалось купить, ехал с предложениями о бартерных сделках. Не только в минских гостиницах, но и гостиницах в областных центрах не было свободных мест для командировочных со всех уголков СССР.

Этот режим некой особенности, исключительности в экономической жизни страны от простого рабочего до крупного руководителя в нашей стране породил в то время комплекс, что все это естественно и заслуженно. И что такой порядок экономической жизни если не навсегда, то надолго. Про какие рыночные экономические реформы можно было говорить в этом случае?

От Вячеслава Кебича реформ требовали практически все. Все были стратегами. Все знали, что делать, но никто не брал на себя ответственность за то, что предлагал. Само слово "реформы" не подвергалось сомнению. Они должны были быть мгновенными и решительными. Результат у этих реформ должен был быть один: не могло быть как вчера, должно было стать на порядок лучше. Мы должны были стать богаче и счастливее, все и сразу. В один день и в одно мгновение. Все были стратегами, все решали глобальные проблемы, оставляя вопросы отопления, жилья, дефицита продуктов и денежной наличности на правительство во главе с премьером Кебичем.

Все хотели быть собственниками, но ни о какой рыночной приватизации и слышать не хотели. И эти настроения были не только в правительстве, но и в обществе в целом. В 1992 году в Минск приезжала делегация компании Samsung. Корейцы хотели закрепиться на рынке постсоветского пространства и купить готовый завод. Проведя анализ на минском "Горизонте", они пришли к выводу, что из трех имевшихся линий для объема рынка на постсоветском пространстве достаточно одной. Предложили две линии сократить, уволенным работникам на протяжении длительного времени выплачивать среднемесячную зарплату и провести их переобучение.

Кто был против продажи завода? Трудовой коллектив.

Рынок, но не законы рынка

Мы все хотели рынка, но не хотели принимать его законы. Время премьерства Вячеслава Кебича – это время расцвета отраслевых лоббистов. Промышленники, аграрии, бюджетники – все клялись, что выполнят любую поставленную перед ними задачу, ни в чем не сомневались. Просили только об одном – дайте денег. И деньги давали, печатный станок работал исправно. О валютной бирже знали все, но это была теория, мы как-то сами "с усами".

Но рыночная жизнь не терпит пустоты. Валютная биржа пришла к нам… из газеты. В конце весны 1993 года на второй полосе "Народной газеты" стала появляться табличка с неброским названием "Почем валюта?" Я живой свидетель тому – эти номера газет лежали на столе у всех директоров крупных предприятий.

Время Вячеслава Кебича – это время курьезов, которые ни один сатирик придумать не в состоянии. Один следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры собирался возбудить дело против премьер-министра о государственных векселях. За векселя он принял рекомендательные письма, подписанные премьером, которые раздавались всем гонцам для привлечения финансовых инвестиций в нашу страну. Пафос обвинения был один – Вячеслав Кебич по векселям распродает Беларусь. Но это сегодня все выглядит смешно и нелепо. А в то время было много людей, которые в это поверили.

Вячеслав Францевич был человеком компромисса. Он понимал, хотя чаще всего не принимал, логику своих оппонентов. Многие считали и считают это его слабостью как политика. Но время все расставляет на свои места. На самом деле в этом была его сила. Вячеслав Кебич был человеком искренним, в том числе и в своих заблуждениях. В его жизни, как в капле воды, отражена и судьба каждого из нас – мы не учились на своих ошибках, нас учило время.

Слово "премьер" означает первый. Вячеслав Кебич был первым премьер-министром независимой Беларуси. А это значит, что он был дважды первым. Таким он и останется в нашей памяти.

Читайте также: