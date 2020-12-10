Воришка в Минске отправил охранника магазина в нокаут – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел ночью 7 декабря: в один из магазинов зашел 38-летний минчанин и попытался пронести товары мимо кассы. Воришку остановил охранник и попросил пройти его в комнату досмотра. В результате мужчина ударил работника магазина и сбежал.

По приметам злоумышленника нашел наряд Департамента охраны – мужчина спрятался на ближайшей стройке. В отношении гражданина уже возбудили уголовное дело.