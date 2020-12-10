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Воришка в Минске отправил охранника магазина в нокаут – видео
10.12.2020 19:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел ночью 7 декабря: в один из магазинов зашел 38-летний минчанин и попытался пронести товары мимо кассы. Воришку остановил охранник и попросил пройти его в комнату досмотра. В результате мужчина ударил работника магазина и сбежал.
По приметам злоумышленника нашел наряд Департамента охраны – мужчина спрятался на ближайшей стройке. В отношении гражданина уже возбудили уголовное дело.
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Сотрудники милиции задержали в Минске мужчину, который избил охранника магазина. Смотрите на видео кадры, попавшие на записи камер наблюдения.
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