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Милиция официально предупредила: БЧБ-флаг на балконе — массовое мероприятие (видео)

10.12.2020 19:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Заместитель начальника Первомайского РУВД Сергей Артеменко сообщил, что на текущий момент в Минске составлено более двадцати административных протоколов за размещение бело-красно-белых флагов на фасадах жилых домов, включая балконы и лоджии. Об этом говорится на сайте ГУВД Мингорисполкома.

— Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и, в частности, со статьей 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирование, за что в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест, — отметил милиционер.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель начальника Первомайского РУВД Сергей Артеменко сообщил, что на текущий момент в Минске составлено более двадцати административных протоколов за...
 
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