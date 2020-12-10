Милиция официально предупредила: БЧБ-флаг на балконе — массовое мероприятие (видео)

Источник материала: Onliner

Заместитель начальника Первомайского РУВД Сергей Артеменко сообщил, что на текущий момент в Минске составлено более двадцати административных протоколов за размещение бело-красно-белых флагов на фасадах жилых домов, включая балконы и лоджии. Об этом говорится на сайте ГУВД Мингорисполкома.

— Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и, в частности, со статьей 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирование, за что в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест, — отметил милиционер.