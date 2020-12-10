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Слух: Honor скоро перейдет на чипы Qualcomm

10.12.2020 19:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ушедший из-под крыла Huawei бренд Honor теперь может сотрудничать с технологиями и комплектующими американских компаний — ведь Honor больше не под санкциями, которые накладывались на Huawei. Согласно свежей информации, компания близка к совершению сделки с Qualcomm.

Предполагается, что сейчас Honor начнет жестко конкурировать с Huawei. Если раньше Honor выпускал смартфоны бюджетного и среднего сегмента, не забираясь в верхний ценовой уровень (в этой нише выходили смартфоны под брендом Huawei), то сейчас у компании развязаны руки. По информации зарубежных источников, один из будущих смартфонов Huawei получит флагманский чип Qualcomm Snapdragon 888.

Ранее генеральный директор Honor Чжао Минь в разговоре с сотрудниками отметил, что компания намерена стать лидером на китайском рынке смартфонов.

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Ушедший из-под крыла Huawei бренд Honor теперь может сотрудничать с технологиями и комплектующими американских компаний — ведь Honor больше не под санкциями, которые...
 
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