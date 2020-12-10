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Слух: Honor скоро перейдет на чипы Qualcomm
Источник материала: Onliner
Ушедший из-под крыла Huawei бренд Honor теперь может сотрудничать с технологиями и комплектующими американских компаний — ведь Honor больше не под санкциями, которые накладывались на Huawei. Согласно свежей
Предполагается, что сейчас Honor начнет жестко конкурировать с Huawei. Если раньше Honor выпускал смартфоны бюджетного и среднего сегмента, не забираясь в верхний ценовой уровень (в этой нише выходили смартфоны под брендом Huawei), то сейчас у компании развязаны руки. По информации зарубежных источников, один из будущих смартфонов Huawei получит флагманский чип Qualcomm Snapdragon 888.
Ранее генеральный директор Honor Чжао Минь в разговоре с сотрудниками отметил, что компания намерена стать лидером на китайском рынке смартфонов.
Android, экран 6.59" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Android, экран 5.71" IPS (720x1520), Mediatek MT6761 Helio A22, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM
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Ушедший из-под крыла Huawei бренд Honor теперь может сотрудничать с технологиями и комплектующими американских компаний — ведь Honor больше не под санкциями, которые...
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