Визитку Путина продают в интернете

Источник материала: ОНТ

Объявление о продаже визитки российского президента Владимира Путина времен, когда он работал в мэрии Санкт-Петербурга, появилось в интернете. Ее продают за 550 тысяч российских рублей (более 19 тысяч белорусских рублей).

Автор объявления утверждает, что продает оригинал визитки в хорошем состоянии, «с 2004 года лежала в кошельке».

Объявление размещено на «Авито».

Сама визитка выполнена в черно-белых тонах. На фоне герба Санкт-Петербурга указана должность Путина – в то время он работал заместителем мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председателем комитета по внешним связям мэрии. Там же даются контакты для связи.

По словам автора объявления, которая является женщиной, в то время она «работала в компании у его советника». По уточненным данным РИА «Новости», речь о компании «КРОС», где женщина получила визитную карточку.

Фото ТАСС

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