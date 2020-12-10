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Визитку Путина продают в интернете
Источник материала: ОНТ
Объявление о продаже визитки российского президента Владимира Путина времен, когда он работал в мэрии Санкт-Петербурга, появилось в интернете. Ее продают за 550 тысяч российских рублей (более 19 тысяч белорусских рублей).
Автор объявления утверждает, что продает оригинал визитки в хорошем состоянии, «с 2004 года лежала в кошельке».
Объявление
Сама визитка выполнена в черно-белых тонах. На фоне герба Санкт-Петербурга указана должность Путина – в то время он работал заместителем мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председателем комитета по внешним связям мэрии. Там же даются контакты для связи.
По словам автора объявления, которая является женщиной, в то время она «работала в компании у его советника». По уточненным
Фото ТАСС
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Объявление о продаже визитки российского президента Владимира Путина времен, когда он работал в мэрии Санкт-Петербурга, появилось в интернете. Ее продают за 550...
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