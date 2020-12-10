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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В больнице г. Борисова медикам и правоохранителям посетитель угрожал пистолетом В милицию Борисова поступило сообщение из районной больницы о том, что один из посетителей в неадекватном состоянии обещает расправиться с персоналом, если те ему...

В милицию Борисова поступило сообщение из районной больницы о том, что один из посетителей в неадекватном состоянии обещает расправиться с персоналом, если те ему не выдадут препараты заместительной терапии. 39-летний местный житель лечится от опиоидной и алкогольной зависимости. Чтобы получить медикаменты, избавляющие от нарколомки, мужчина должен был прийти в больницу трезвым, чего не произошло. Получив отказ врачей, борисовчанин устроил дебош. Завидев правоохранителей, скандалист решил скрыться. Но когда один из сотрудников милиции нагнал беглеца, дебошир вытащил пистолет и всеми действиями показывал, что собирается применить оружие. Подоспевший наряд задержал фигуранта. Сейчас пистолет на экспертизе, скорей всего, это пневматическая игрушка с пластмассовыми шариками. Назначена баллистическая экспертиза. За угрозу применения насилия в отношении милиционера возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый неоднократно судим, в том числе и за убийство.