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В больнице г. Борисова медикам и правоохранителям посетитель угрожал пистолетом

10.12.2020 19:59 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В милицию Борисова поступило сообщение из районной больницы о том, что один из посетителей в неадекватном состоянии обещает расправиться с персоналом, если те ему не выдадут препараты заместительной терапии. 39-летний местный житель лечится от опиоидной и алкогольной зависимости. Чтобы получить медикаменты, избавляющие от нарколомки, мужчина должен был прийти в больницу трезвым, чего не произошло. Получив отказ врачей, борисовчанин устроил дебош. Завидев правоохранителей, скандалист решил скрыться. Но когда один из сотрудников милиции нагнал беглеца, дебошир вытащил пистолет и всеми действиями показывал, что собирается применить оружие. Подоспевший наряд задержал фигуранта. Сейчас пистолет на экспертизе, скорей всего, это пневматическая игрушка с пластмассовыми шариками. Назначена баллистическая экспертиза. За угрозу применения насилия в отношении милиционера возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый неоднократно судим, в том числе и за убийство. 
 
 
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В милицию Борисова поступило сообщение из районной больницы о том, что один из посетителей в неадекватном состоянии обещает расправиться с персоналом, если те ему...
 
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