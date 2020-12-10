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В Ганцевичах жулик из нежилого общежития забрал пожарные извещатели
Источник материала: БTНе с пустыми же руками уходить. В милицию обратился директор одного из местных предприятий, поскольку пустующая постройка находится на балансе организации. Топ-менеджер оценил ущерб в 700 рублей. Вскоре оперативники нашли того самого незваного гостя. Это 29-летний безработный парень. Раньше он был постояльцем в этом общежитии. Ночью он пробрался в постройку, нашел ключи от комнат, однако ничего интересного для себя не обнаружил. Внимание обратил на систему пожарных извещателей. Надеялся продать свою добычу, а выручку потратить на себя.
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Не с пустыми же руками уходить. В милицию обратился директор одного из местных предприятий, поскольку пустующая постройка находится на балансе организации....
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