ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ганцевичах жулик из нежилого общежития забрал пожарные извещатели

10.12.2020 19:59 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не с пустыми же руками уходить. В милицию обратился директор одного из местных предприятий, поскольку пустующая постройка находится на балансе организации. Топ-менеджер оценил ущерб в 700 рублей. Вскоре оперативники нашли того самого незваного гостя. Это 29-летний безработный парень. Раньше он был постояльцем в этом общежитии. Ночью он пробрался в постройку, нашел ключи от комнат, однако ничего интересного для себя не обнаружил. Внимание обратил на систему пожарных извещателей. Надеялся продать свою добычу, а выручку потратить на себя. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не с пустыми же руками уходить. В милицию обратился директор одного из местных предприятий, поскольку пустующая постройка находится на балансе организации....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Набраўся ад людзей неўміручай веры». Ільля Чарапко-Самахвалаў пра свае 15 сутак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика