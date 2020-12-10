Ксендзов из Витебска будут судить 11 декабря

Суды над католическими священниками из Витебска — настоятелем прихода Святого Владислава Виктором Жуком и викарием греко-католического прихода Воскресения Христова Алексеем Воронко, которых обвиняют по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), пройдут 11 декабря.





Как сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси, 9 декабря суд отправил на доработку административные дела в отношении задержанных за день до того священников. Они были отпущены на свободу до нового разбирательства.

3 декабря суд Россонского района (Витебская область) арестовал католического священника Вячеслава Борка на 10 суток по ст. 17.10 КоАП (пропаганда или публичная демонстрация нацистской символики). Таким образом суд отреагировал на то, что священник разместил в Instagram изображение плаката «Стоп лукашизм!» Владимира Цеслера. Сам автор заявил, что это произведение носит явный антифашистский характер.

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