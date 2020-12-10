Макей: на встрече с послами западных стран обсуждались вопросы посредничества в урегулировании ситуации в Беларуси

На состоявшейся 9 декабря встрече глав посольств стран Запада с министром иностранных дел Владимиром Макеем обсуждались «вопросы, связанные с внешним посредничеством в урегулировании ситуации в Беларуси». Об этом Макей сообщил узкому кругу журналистов 10 декабря после заседания Совета глав МИД СНГ. Текст стенограммы БелаПАН предоставила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.





«Мы четко довели нашу позицию, обсудили критерии, по которым могло бы осуществляться взаимодействие с ОБСЕ и с некоторыми другими партнерами, — сказал Макей. — И я выразил искреннюю готовность к взаимодействию при их соблюдении. Мы приветствуем назначение на пост генерального секретаря ОБСЕ уважаемого европейского политика госпожи Хельги Шмидт. Мы с ней и в прошлом продуктивно и активно работали».

«Но на этом этапе мы не видим никакой добавленной стоимости от этого внешнего посредничества и пока не намерены откликаться на таким образом поставленное предложение наших партнеров, — заявил министр. — Тем более что все международные механизмы, которые сегодня вовлечены в критику Беларуси, находятся под влиянием западных структур. И вчера мы тоже обратили внимание наших партнеров на это. Мы не можем доверять результатам деятельности этих международных инструментов, механизмов в силу их заангажированности. А мы хотели бы видеть объективную оценку происходящего внутри и вокруг Беларуси».

Говоря о восстановлении дипломатического присутствия Польши и Литвы в Беларуси, Макей отметил: «Мы сказали, что — да, мы тоже считаем, что диалог должен быть сохранен даже в трудной ситуации, в трудные минуты. Но мы не приветствуем тот факт, что само решение этого вопроса должно происходить под воздействием тех или иных ультиматумов».

«Мы считаем, что манера нашего общения с нашими европейскими партнерами должна проходить не в формате «учитель — ученик», а на равноправной, спокойной, взаимоуважительной основе, — заявил Макей. — Поэтому я призвал своих коллег избегать эмоциональности. Дипломаты должны мыслить рационально. Политики, депутаты, члены парламента могут иногда допускать какие-то эмоциональные заявления, но дипломаты должны мыслить спокойными, реальными категориями и должны исходить из того, что наша деятельность должна быть направлена на сближение наших стран и народов, а не на разъединение и углубление пропасти между нами».