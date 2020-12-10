Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

План применения региональной группировки войск Беларуси и России одобрил сегодня Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Документы представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил Александр Вольфович. План был утвержден в прошлом году, но с учетом непростой военно-политической обстановки на западных рубежах Союзного государства его необходимо было доработать. На встрече отметили, что совместная группировка рассматривается прежде всего как механизм стратегического сдерживания, а также отражения крупномасштабной агрессии против Союза Беларуси и России.

«Нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная, но тем не менее нам успокаиваться нельзя», – сказал белорусский лидер.

В переработанном плане уточнен боевой состав региональной группировки войск. Изменились структура и техника. Появились новые образцы вооружения с более мощными боевыми возможностями. В основном белорусского и российского производства. По словам военных, это важно, потому что оружие должно быть одинаковое и сопрягаемое.

«У нас мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с обороной нашей страны. Естественно, никому ее не уступим. Но предусматриваем и оцениваем, как будут действовать вероятные противники. Поэтому уточнены варианты действий, исходя из той информации, которой мы сегодня обладаем. В прошлом плане они были в одних районах, в этом плане с учетом прогноза обстановки несколько другие районы, другие задачи. Думаю, что данный план наиболее актуальный и обеспечит нашу безопасность на ближайшие пять лет», – отметил Александр Вольфович.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что аналогичная работа по доработке плана ведется и в России. Ожидается, что его окончательный вариант обсудят на заседании Высшего Госсовета, которое, предположительно, пройдет в декабре.