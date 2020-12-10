ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск Беларуси и России

10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

План применения региональной группировки войск Беларуси и России одобрил сегодня Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Документы представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил Александр Вольфович. План был утвержден в прошлом году, но с учетом непростой военно-политической обстановки на западных рубежах Союзного государства его необходимо было доработать. На встрече отметили, что совместная группировка рассматривается прежде всего как механизм стратегического сдерживания, а также отражения крупномасштабной агрессии против Союза Беларуси и России.

«Нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная, но тем не менее нам успокаиваться нельзя», – сказал белорусский лидер.

В переработанном плане уточнен боевой состав региональной группировки войск. Изменились структура и техника. Появились новые образцы вооружения с более мощными боевыми возможностями. В основном белорусского и российского производства. По словам военных, это важно, потому что оружие должно быть одинаковое и сопрягаемое.

«У нас мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с обороной нашей страны. Естественно, никому ее не уступим. Но предусматриваем и оцениваем, как будут действовать вероятные противники. Поэтому уточнены варианты действий, исходя из той информации, которой мы сегодня обладаем. В прошлом плане они были в одних районах, в этом плане с учетом прогноза обстановки несколько другие районы, другие задачи. Думаю, что данный план наиболее актуальный и обеспечит нашу безопасность на ближайшие пять лет», – отметил Александр Вольфович.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что аналогичная работа по доработке плана ведется и в России. Ожидается, что его окончательный вариант обсудят на заседании Высшего Госсовета, которое, предположительно, пройдет в декабре.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документы представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил Александр Вольфович.
 
Новости дня
Новости разные
 
Визитку Путина продают в интернете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика