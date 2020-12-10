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Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск Беларуси и России
10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
План применения региональной группировки войск Беларуси и России одобрил сегодня Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Документы представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил
В переработанном плане уточнен боевой состав региональной группировки войск. Изменились структура и техника. Появились новые образцы вооружения с более мощными боевыми возможностями. В основном белорусского и российского производства. По словам военных, это важно, потому что оружие должно быть одинаковое и сопрягаемое.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что аналогичная работа по доработке плана ведется и в России. Ожидается, что его окончательный вариант обсудят на заседании Высшего Госсовета, которое, предположительно, пройдет в декабре.
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Документы представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил Александр Вольфович.
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