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«Журналистами года» назвали трех арестованных по уголовным делам

10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Катерину Борисевич, Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову назвали журналистами 2020 года. Такое решение приняло правозащитное сообщество Беларуси.

«Журналистами года» назвали трех арестованных по уголовным делам

Иллюстрация nn.by

10 декабря в международный День прав человека в Минске правозащитные организации назвали лауреатов Национальной премии за достижения в области прав человека, пишет TUT.BY.

В номинации «Журналист года» лауреатами стали сразу три журналистки, которые вошли в шорт-лист премии. Это Катерина Борисевич (TUT. BY) и репортеры телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова.

Они сейчас находятся под стражей. Катерина Борисевич — фигурант уголовного дела по части 3 статьи 178 Уголовного кодекса — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия» (возможное наказание — лишение свободы на срок до трех лет и права занимать определенные должности).

Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

 
Теги: Минск
 
 
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