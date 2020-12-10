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Фермеры устроили акцию протеста на тракторах в центре Кишинева

10.12.2020 20:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фермеры устроили акцию протеста на тракторах в центре Кишинева

В центре столицы Молдовы акцию протеста устроили 150 молдавских фермеров на своих тракторах. Так они выражают свое несогласие с налоговой реформой. Об этом пишет Euronews.

Фермеры припарковались возле здания правительства, требовали отменить реформы и предоставить ощутимую госпомощь. В частности, протестующие возмущаются изменением НДС на сельхозпродукцию – он поднялся с 8% до 12%. По их словам, эта же ставку НДС в 12% была снижена властями для импортеров (ранее составляла 20%), что снижает конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции.

Протестующие также выражают недовольство малыми компенсациями потерь, которые они понесли в результате засухи. Чтобы компенсировать это, фермерам пришлось влезать в долги и брать кредиты. Протестующие требуют компенсировать им хотя бы половину ущерба.

 

 

Фото Скриншот из видео

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В центре столицы Молдовы акцию протеста устроили 150 молдавских фермеров на своих тракторах. Так они выражают свое несогласие с налоговой реформой. Об этом...
 
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