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Переоценила свои таланты бухгалтер в столице

10.12.2020 20:23 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Дама более трех лет завышала себе зарплату. Ущерб составил порядка 270 тысяч рублей.  Трудится она в должности главного бухгалтера в одной из минских организаций. Схему раскрыли сотрудники БЭП, в итоге леди задержали. 

 
 
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Дама более трех лет завышала себе зарплату. Ущерб составил порядка 270 тысяч рублей.  Трудится она в должности главного бухгалтера в одной из минских организаций....
 
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