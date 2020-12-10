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Переоценила свои таланты бухгалтер в столице
Источник материала: БTДама более трех лет завышала себе зарплату. Ущерб составил порядка 270 тысяч рублей. Трудится она в должности главного бухгалтера в одной из минских организаций. Схему раскрыли сотрудники БЭП, в итоге леди задержали.
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Дама более трех лет завышала себе зарплату. Ущерб составил порядка 270 тысяч рублей. Трудится она в должности главного бухгалтера в одной из минских организаций....
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