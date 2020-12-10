Милиция: вывешивание БЧБ-флагов будет расценивается как пикет

Источник материала: Салiдарнасць

Заместитель начальника Первомайского РУВД Сергей Артеменко выступил с угрозой привлечения к административной ответственности за вывешивание национальной символики.





Фото: TUT.BY

Его цитирует пресс-служба ГУВД:

— Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и в частности статьи 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирование, за что, в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30-ти базовых величин или административный арест.

По словам заместителя начальника Первомайского РУВД, в столице уже составлено более 20 административных протоколов за размещение незарегистрированной символики, которые направлены в суд.

В последний месяц власти развернули активную борьбу с бело-красно-белой символикой. В Минске милиция штрафует граждан за ее размещение даже на территории своего жилья.

Возникают идеи, как обойти запрет на БЧБ-флаги на балконах .

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