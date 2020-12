Мяжа на замку: Чаму забаранілі наземны выезд з Беларусі?

Источник материала: Свабода

Гэтыя пытаньні ў «Праскім акцэнце» з аглядальнікам Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам абмяркоўваюць блогер Сяргей Лаўрыненка і кіраўнік Беларускага інстытуту стратэгічных дасьледаваньняў Пётра Рудкоўскі.

Дракахруст: З 20 сьнежня забараняецца наземны выезд з Беларусі. Сьпіс выключэньняў вельмі невялікі і не часьцей, чым раз на паўгоду. Але самалётам выехаць будзе можна.

У сацыяльных сетках ужо шмат камэнтароў наконт таго, што гэта ператварэньне Беларусі ў Паўночную Карэю, як сьпявалі The Beatles — Back in the USSR.

Але вось на самалёце можна. З КНДР выехаць нельга ніяк. Якая ж Паўночная Карэя?

Абгрунтаваньне спасылкай на каранавірус — даволі дзіўнае. Шмат краінаў уводзілі транспартныя абмежаваньні. Але яны забаранялі ехаць да сябе. Але сваім грамадзянам не забаранялі.

Рудкоўскі: Калі ў гэтым рашэньні існуе лёгіка, то гэта лёгіка ўмацаваньня кантролю. Гэта заўсёды было мантрай рэжыму. А ў сытуацыі крызісу паменела магчымасьцяў пераконваць тых, хто нязгодны. Рэжым і раней ня надта напружваўся ў перакананьнях. А цяпер і пагатоў.

І тое, што адбывалася апошнія 3 месяцы — гэта таксама было спробай узяць грамадзтва пад больш жорсткі кантроль.

Лукашэнка ўвесь час патрабуе ад падначаленых — прымусьце людзей працаваць. У 2017 годзе гэта прывяло да моцнага пратэсту. Такія мэтады контарпрадуктыўныя для самой улады. Тое тычыцца і закрыцьця межаў. Гэта — малітва на «сьвяты кантроль».

Дракахруст: Але рэакцыя на пачатку палітычнага крызісу, у жніўні, была не такой, а дакладней, адваротнай. Выезд не абмяжоўвалі, а нават заахвочвалі эміграцыю непажаданых асобаў. Ціханоўскую і Кавалькову выштурхнулі з краіны, Калесьнікаву — спрабавалі выштурхнуць, Алексіевіч, Латушку і Дылеўскаму выехаць з краіны не перашкаджалі.

З высокіх трыбунаў прамым тэкстам гаварылася, што калі некаму беларускія парадкі не падабаюцца — прэч з Беларусі, «валіце», маўляў, паветра бяз вас чысьцейшае будзе.

Лукашэнка тлумачыў, што адным з чыньнікаў пратэсту былі працоўныя мігранты, якія вярнуліся ў Беларусь з заробкаў падчас пандэміі.

Лаўрыненка: Адказ на пытаньне — на Ўсходзе. Сёньня ўступіла ў дзеяньне дамова з Расеяй аб узаемным прызнаньні візаў. Магчыма, закрыцьцё межаў неяк зьвязана з гэтым пагадненьнем.

Памежны камітэт Беларусі на сваім сайце апублікаваў тлумачэньне гэтай пастановы ўраду. Паводле яго, закрываюцца наземныя межы з Латвіяй, Літвой, Польшчай і Ўкраінай. Але нічога не сказана пра мяжу з Расеяй. Там жа пунктаў пропуску няма. Хутчэй за ўсё пропуск празь мяжу з Расеяй захаваецца.

Так што я не выключаю, што гэтая забарона на выезд у трэція краіны — частка нейкіх пагадненьняў паміж Беларусьсю і Расеяй.

Рудкоўскі: Увесну, падчас першай хвалі пандэміі, Расея забараняла ўезд да сябе з Беларусі. Што тычыцца гэтага рашэньня беларускіх уладаў, я тут ня бачу ні наўпроставага, ні ўскоснага ўплыву Расеі. Што тычыцца супярэчнасьці паміж цяперашнім рашэньнем і папярэдняй рыторыкай, то цану рыторыкі Лукашэнкі і яго паплечнікаў мы ведаем.

Калі ўлады высылалі Ціханоўскую і Кавалькову, калі забаранялі вяртаньне ў краіну Кандрусевічу — гэта яны вырашалі, каму дзе быць і жыць.

А калі былыя супрацоўнікі СК спрабавалі ўцячы, далёка не ва ўсіх гэта атрымалася.

Дракахруст: У мяне ёсьць дзьве гіпотэзы, чаму ўсё ж адбылася зьмена ня толькі рыторыкі, але і дзеяньняў, практыкі.

Прэм’ер Раман Галоўчанка нядаўна заявіў пра небясьпеку «ўцечкі мазгоў». Напачатку пратэстаў было не да гэтага. А цяпер, калі палічылі, то ацанілі, што сапраўды вялікія страты атрымліваюцца для эканомікі ад рэлякацыі многіх бізнэсаў, ад эміграцыі каштоўных спэцыялістаў.

І другая гіпотэза — што ўлада палічыла, што яна перамагла пратэст, падавіла «бунт». У жніўні, калі было горача, быў падыход — чым менш пары, гаручага матэрыялу, будзе ў краіне, тым лепш. А цяпер, калі яны лічаць, што яны перамаглі, то наяўнасьць гаручага матэрыялу іх ужо не палохае. Народ — гэта прыгонныя, павінныя працаваць, і ніякага «Юрʼева дня» ім ня будзе.

Рудкоўскі: Мы прыпісваем уладам занадта лягічную карціну сьвету. Многія рашэньні прымаюцца спантанна, нелягічна, без аналізу сытуацыі. Гледзячы па ўсім, яны шчыра вераць, што большасьць на іх баку. А ў выніку разьлік на тое, што ўлада прыцісьне «пратэстуноў», і большасьць за гэта будзе ўладу яшчэ больш любіць.

Лаўрыненка: Тыя ж ІТ-шнікі, калі зьяжджаюць з краіны, яны хутчэй за ўсё карыстаюцца самалётамі. А аўтатранспартам ці чыгункай карыстаюцца пераважна звычайныя рабацягі. І па іх гэтая забарона ўдарыць найбольш. Хаця можа ня так і моцна. Шмат якія суседнія дзяржавы забараняюць уезд да сябе. Таму забарона на выезд зь Беларусі ня вельмі паўплывае на сытуацыю, калі забаронена ўяжджаць у краіны, куды беларусы імкнуцца.

Нават калі ўлады палічылі, што яны гэтым разам перамаглі, яны ўсьведамляюць, што тых, хто супраць — як мінімум дзясяткі адсоткаў. Таму па ідэі ўладам было б больш выгадна, калі б ядро пратэсту зьяжджала. А менш актыўныя, хай сабе і нязгодныя з уладай — дык хай застаюцца, хай працуюць.

Зь іншага боку, вельмі шмат палітычна актыўных людзей ужо выціснулі з краіны. Хаця мы ня ведаем, ці будзе выконвацца гэтая пастанова.

Дракахруст: Пасьля праваслаўнага Раства ці пасьля «старога Новага году» ўлады абвесьцяць — самая вострая фаза пандэміі прайшла, цяпер мы скасоўваем забарону, аднаўляем дазвол на выезд. Калі так адбудзецца, вас гэта вельмі зьдзівіць?

Лаўрыненка: Не, я ня буду зьдзіўлены. Ходзяць чуткі, што пад Новы год могуць увесьці карантынныя меры, нават пэўны локдаўн. Ну вось забарона на выезд — гэта будзе выглядаць як частка гэтых мераў. А потым, магчыма, хутка скасуюць.

Дракахруст: Пётра, вы сказалі, што забарона на выезд — гэта частка ідэалягічнага канцэпту ўлады наконт умацаваньня кантролю. Тады па ідэі адкручваць назад не павінныя. Але тым ня менш — а вас вельмі зьдзівіць, калі праз пэўны, непрацяглы час гэтую забарону на выезд скасуюць?

Рудкоўскі: І мяне таксама гэта не зьдзівіла б. Наадварот, мяне зьдзівіць, калі гэтую забарону не скасуюць — раней ці пазьней. Асэнсаванасьць, стратэгія — гэта не пра гэты рэжым. Кантроль — гэта не ідэалёгія, гэта хутчэй псыхалягічная ўстаноўка.

Доўгі час гэта працавала, Лукашэнка меў інтуіцыю, палітычны інстынкт, і шмат разоў выігрываў. Але цяпер гэта не працуе.