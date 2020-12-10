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Патенты в ЕАЭС: депутаты ратифицировали договор о товарных знаках

10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Запатентовать товарный знак на просторах Евразийской пятерки станет проще. Соответствующий документ ратифицировали депутаты в белорусском парламенте на заседании четвертой сессии, передает «МИР 24».

Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза дает возможность подавать заявку на патент в любую из стран-участниц ЕАЭС, а не в каждую отдельно. В Беларуси, например, этим занимается Центр интеллектуальной собственности. Как рассказали парламентарии, процедура станет дешевле и быстрее.

«Создание такой региональной системы становится более привлекательным средством индивидуализации продукции, товара производителей, имеющих потенциал развития продаж в рамках Евразийского экономического союза», – сказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Татьяна Автухова.

Также депутаты во время четвертой сессии рассмотрели ряд законопроектов. Среди них изменения в законы о государственных символиках, по вопросам рекламы и кодекса о недрах.



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Договор дает возможность подавать заявку на патент в любую из стран-участниц ЕАЭС, а не в каждую отдельно.
 
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