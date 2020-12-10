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Есть такая профессия! "Журналистами года" правозащитники признали трех арестованных журналисток

10.12.2020 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники Беларуси признали журналистами года Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову (обе — "Белсат") и Катерину Борисевич (TUT.by).

Есть такая профессия! "Журналистами года" правозащитники признали трех арестованных журналисток
Провозглашение лауреатов Национальной премии за достижения в области прав человека прошло в Минске 10 декабря — в Международный день прав человека.

Все три названные журналистки находятся за решеткой. 

Екатерина Андреева – журналистка "Белсат". В профессиональных кругах известна как ведущая уличных стримов, во время которых ее не раз задерживали, а после привлекали к административной ответственности. Также она занималась темой коррупции, писала о войне на Донбассе: в этом году в Киеве у нее вышла совместная с мужем книга под названием "Белорусский Донбасс". Ей предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Дарья Чульцова – оператор "Белсат". 15 ноября она работала оператором вместе с Екатериной Андреевой – снимала с окна квартиры происходящее на «Площади Перемен». Ее также обвиняют по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Екатерина Борисевич – журналистка TUT.BY, специализируется на правовых темах: пишет о громких уголовных делах, судебных разбирательствах. Генеральная прокуратура возбудила на нее уголовное дело по ч.3 ст.178 Уголовного кодекса за статью о состоянии погибшего Романа Бондаренко

Подробный список задержаний
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники Беларуси признали журналистами года Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову (обе — "Белсат") и Катерину Борисевич (TUT.by).
 
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