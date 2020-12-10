Александр Лукашенко поздравил БНТУ со 100-летием и вручил вузу орден Трудовой Славы

Источник материала: ОНТ

Юбилей вуза, который призван готовить не только профессионалов инженерного и архитектурного дела, но и надёжных патриотов, способных решать любые задачи на благо государства. Белорусский национальный технический университет сегодня празднует столетие со дня основания. С юбилеем БНТУ поздравил Александр Лукашенко. Причём Президент принял участие в торжествах, дабы подчеркнуть особое уважение к инженерам – и от власти, и от себя лично.

Глава государства отметил: многие успехи белорусской промышленности, которые стали не только основой финансовой независимости, но и имиджевыми брендами страны, стали возможны благодаря выпускникам технического университета. Инженер генерирует идеи не только в теории, но и в практической реализации. И идейность – именно то, что особо нужно Беларуси. Время сейчас непростое, но как раз благодаря таким людям, как преподаватели БНТУ, достигаются победы.

Первая ассоциация с любым университетом – экзамен. Сегодня в БНТУ его сдавали… телеоператоры. Инженерное дело экстренно изучать не пришлось, но профессиональная смекалка пригодилась – всё же приезд Президента вышел совершенно незапланированным для всех. Да, утром была телеграмма, но поздравить ВУЗ с вековым юбилеем Александр Лукашенко решил ещё и лично.

И вряд ли Глава государства в президиуме занял место с краю из-за сумбура внезапности. Скорее, решение осознанное – мол, это же ваш праздник, а потому центральная фигура – ректор. Но после обязательного вузовского церемониала к трибуне пригласили всё же Президента.

Вообще, Президент часто благодарит инженеров, например, тех, кто придумывает и собирает комбайны и тракторы – то, благодаря чему Беларусь знают во всём мире. Но, пожалуй, сейчас гораздо важнее то, что происходит внутри страны. А инженеры – люди, способные мыслить глубоко и далеко. И потому сейчас они особенно важны.

Но раз уж такой церемониал происходит буквально раз в 100 лет – Александр Лукашенко переходит к самой приятной процедуре: вручении подарков. И оказалось, что БНТУ сегодня стал первым вузом страны, который отмечен орденом Трудовой Славы.

Наград удостоены также талантливые и, что важно, самоотверженные в патриотизме сотрудники БНТУ. Президент с удовольствием жал руку обладателям орденов Отечества и Франциска Скорины, медалей «За трудовые заслуги» и заслуженным изобретателям Беларуси. А награждённые и не думали скрывать эмоции. И вот когда церемониал завершился, Александр Лукашенко ещё раз попросил слова – опять же, незапланированно.

«Нулевой километр» – это обязательный к посещению каждого туриста памятный знак на Октябрьской площади. Его ещё называют «Гринвичским меридианом Беларуси». Это пирамида с медальонами дорог страны, которые начинаются именно здесь. Что до наших Могилёва и Гомеля, что до чуть менее наших Москвы и Киева – точное расстояние. Пирамиду (а это ещё и символ мудрости) установили в 1998-м, а высечена она из цельного куска гранита в Португалии как раз по проекту архитектора Сардарова.

И на этом события не по плану в БНТУ продолжились. Когда казалось, что Александр Лукашенко будет общаться с инженерами долго, то пришло время им ещё раз удивиться. Процедура-то для каждого преподавателя знакомая, но вот Президент у них отпрашивается впервые.

В БНТУ же продолжились праздничные мероприятия. И раз уж дата настолько круглая, то не только сегодня: ВУЗ принимает поздравления фактически всю неделю. А затем – к новым свершениям и наградам. Хотя медали, конечно, не главное. Инженеры это хорошо понимают.

Фото: БЕЛТА

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