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Попытка взрыва возле комиссариата предотвращена полицией Варшавы

10.12.2020 20:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Попытка взрыва возле комиссариата предотвращена полицией Варшавы

В польской столице полицией задержан мужчина, пытавшийся устроить взрыв возле одного из местных комиссариатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя варшавской полиции Сильвестра Марчака.

Он сообщил, что на парковку возле здания комиссариата подъехал 23-летний мужчина на машине. Он погудел клаксоном, чем обратил на себя внимание правоохранителей. Затем мужчина попытался устроить взрыв, но полицейские не дали ему этого сделать.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за попытку убийства. Во время допроса задержанный сказал, что ненавидит полицейских. Сообщается, что ранее этот человек уже привлекался за разбой.



Фото Polsat News

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В польской столице полицией задержан мужчина, пытавшийся устроить взрыв возле одного из местных комиссариатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова...
 
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