ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему в Беларуси, России и Украине такие разные политические режимы?

10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

На этот вопрос постаралась ответить российский политолог Екатериана Шульман.

Почему в Беларуси, России и Украине такие разные политические режимы?

Фото dpsu.gov.ua

В эфире Эха Москвы у нее спросили:

– Как можно объяснить, что в России, Беларуси Украине, странах с такими похожими демографическими пирамидами, ценностями, уровнями религиозности сложились такие разные политические режимы? Неужели размер страны так сильно влияет?

Шульман считает, что «тут такой прямой корреляции нет».

– Россия, Беларусь и Украина очень разные три страны. Они разные по своему региональному составу, она разные по экономической модели. Они разные по своей социальной структуре. Тут не размер имеет значение, – сказала политолог.

По ее мнению, с точки зрения политической модели Россия и Беларусь наиболее схожи.

– С точки зрения религиозности… Если мы посмотрим на Инглхарта, данные Всемирного исследования ценностей, то мы увидим, что Беларусь гораздо дальше за прошедшие годы, начиная с предыдущей волны исследований, продвинулась от ценностей безопасности к ценностям самовыражения. И там наблюдается снижение религиозности тогда, как в России наблюдается хоть и небольшой, но некоторый рост, – отметила Шульман. – Украина тоже по сравнении с Беларусью и даже по сравнению с Россией страна вполне религиозная.

Политолог провела сравнение:

– Беларусь, она как городская Центральная Россия, скажем так, но немножко в этом отношении получше, потому что в Центральной России, конечно, естественная убыль населения довольно велика.

Шульман констатировала:

– Поэтому сказать, что именно определяет политическую историю, мы не можем. По счастью, нет никаких закономерностей…

Разница между этими странами на самом деле должна нас научить тому, насколько полезно сравнивать именно политические модели: как устроена система принятия решений; как устроена бюрократия, насколько она велика; как устроены СМИ, насколько они влиятельны, независимы, насколько влиятельна церковь, насколько она самостоятельна; каковы привычки политического поведения людей, политическая культура; охотно ли они ходят на митинги, склонны ли они к одним типам протестов или другим, — вот это определяет то, что происходит, а не общее прошлое, прости господи, не сходство языка и не то, что все делают на Новый год салат оливье.

Шульман: Внутри белорусской власти сочувствуют тем, кто вне системы

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этот вопрос постаралась ответить российский политолог Екатериана Шульман.
 
Новости дня
Новости разные
 
Попытка взрыва возле комиссариата предотвращена полицией Варшавы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика