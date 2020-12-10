Почему в Беларуси, России и Украине такие разные политические режимы?

Источник материала: Салiдарнасць

На этот вопрос постаралась ответить российский политолог Екатериана Шульман.





Фото dpsu.gov.ua

В эфире Эха Москвы у нее спросили:

– Как можно объяснить, что в России, Беларуси Украине, странах с такими похожими демографическими пирамидами, ценностями, уровнями религиозности сложились такие разные политические режимы? Неужели размер страны так сильно влияет?

Шульман считает, что «тут такой прямой корреляции нет».

– Россия, Беларусь и Украина очень разные три страны. Они разные по своему региональному составу, она разные по экономической модели. Они разные по своей социальной структуре. Тут не размер имеет значение, – сказала политолог.

По ее мнению, с точки зрения политической модели Россия и Беларусь наиболее схожи.

– С точки зрения религиозности… Если мы посмотрим на Инглхарта, данные Всемирного исследования ценностей, то мы увидим, что Беларусь гораздо дальше за прошедшие годы, начиная с предыдущей волны исследований, продвинулась от ценностей безопасности к ценностям самовыражения. И там наблюдается снижение религиозности тогда, как в России наблюдается хоть и небольшой, но некоторый рост, – отметила Шульман. – Украина тоже по сравнении с Беларусью и даже по сравнению с Россией страна вполне религиозная.

Политолог провела сравнение:

– Беларусь, она как городская Центральная Россия, скажем так, но немножко в этом отношении получше, потому что в Центральной России, конечно, естественная убыль населения довольно велика.

Шульман констатировала:

– Поэтому сказать, что именно определяет политическую историю, мы не можем. По счастью, нет никаких закономерностей…

Разница между этими странами на самом деле должна нас научить тому, насколько полезно сравнивать именно политические модели: как устроена система принятия решений; как устроена бюрократия, насколько она велика; как устроены СМИ, насколько они влиятельны, независимы, насколько влиятельна церковь, насколько она самостоятельна; каковы привычки политического поведения людей, политическая культура; охотно ли они ходят на митинги, склонны ли они к одним типам протестов или другим, — вот это определяет то, что происходит, а не общее прошлое, прости господи, не сходство языка и не то, что все делают на Новый год салат оливье.

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