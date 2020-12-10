Юрий Караев ответил на вопросы жителей Гродненской области

Источник материала: ОНТ

Жильё для многодетных, организация дорожного движения, работа такси. Об этом чаще всего сегодня спрашивали жители Гродненской области помощника Президента по региону.

Юрий Караев на связи был два часа. За это время дозвонилась вся область – Сморгонь, Лида, Волковыск и Гродно. У жителей райцентров в основном вопросы к коммунальщикам. Гродненцы чаще высказывают идеи по совершенствованию законодательства и развитию страны. И, как отметил Юрий Караев, таких предложений на прямых линиях становится всё больше.

Звучали не только вопросы и предложения, но и благодарности – медикам и силовикам. Все обращения передадут в профильные службы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram