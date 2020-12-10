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Как будут работать больницы и аптеки в праздничные дни в Беларуси
Источник материала: Партизан
Утвержден график работы сотрудников больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных и других в декабре 2020 г. и в январе 2021 года
Как
25 декабря 2020 г. по графику работы в праздничный день;
26 декабря 2020 г. по графику работы в субботний день;
27 декабря 2020 г. по графику выходного дня;
1 января 2021 г. по графику работы в праздничный день;
2 января 2021 г. по графику работы в субботний день;
3 января 2021 г. по графику выходного дня;
7 января 2021 г. по графику работы в праздничный день;
8 января 2021 г. по графику работы в субботний день;
9 января 2021 г. по графику работы в субботний день;
10 января 2021 г. по графику выходного дня;
16 января 2021 г. по графику рабочего дня.
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Утвержден график работы сотрудников больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических,...
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