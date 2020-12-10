Почему посол Израиля вручил верительные грамоты Лукашенко: его коллега в Литве объяснился с Тихановской

Вручение верительных грамот Александру Лукашенко новым послом Израиля в Минске Алексом Гольдманом Шайманом не означает поддержку действий его режима, заявил глава израильской дипмиссии в Литве Йосеф Леви Светлане Тихановской.



Фото пресс-службы Светланы Тихановской

10 декабря Леви посетил вильнюсский офис экс-кандидата в президенты Беларуси.

Это было сделано, чтобы Израиль мог помогать представителям еврейского сообщества внутри Беларуси, заявил посол, слова которого приводит пресс-служба Тихановской.

Стороны обсудили ситуацию с правами человека в Беларуси. Тихановская рассказала «об эскалации насилия со стороны режима и положении политзаключенных».

«От имени Израиля Леви выразил поддержку белорусскому народу в стремлении к демократии и свободе», — отмечается в релизе.

Новый посол Израиля в Минске вручил верительные грамоты Лукашенко 24 ноября.