Тихановская: наша стратегия не изменилась, сначала давление на режим, потом — переговоры и новые выборы

Стратегия борьбы сторонников перемен с режимом Александра Лукашенко осталась прежней и представляет собой мирную революцию, заявила в интервью балтийскому информагентству BNS Светлана Тихановская.





«Наша стратегия не изменилась — это мирная революция, — сказала она. — Сначала давление на режим, потом — переговоры и новые выборы. Мы находимся на первом этапе давления — давления как внутри страны, так и за ее пределами. Многие заметили уменьшение количества людей на улицах. Но нужно понимать, что многих активистов сажают, погода холодная, люди устали, но продолжают выходить. Я думаю, что зимой будет процветать «подпольная революция». Это будет очень хлопотно для режима, потому что им некого будет сажать в тюрьмы, а везде будут флаги, символы протеста».

«Мы сейчас также ждем третьего пакета санкций ЕС, очень важно, скольких людей он затронет и будут ли введены экономические санкции. Экономические санкции очень эффективны в борьбе за демократическую Беларусь», — подчеркнула Тихановская. Она отказалась называть компании, которые, по ее мнению, должны быть включены в санкционный список, заявив, что «это должен решить ЕС».

Комментируя возможность ухода Лукашенко после конституционной реформы, Тихановская подчеркнула, что он «не имеет права изменять Конституцию». Активность властей вокруг конституционной реформы она считает попыткой Лукашенко «просто выиграть для себя время, чтобы показать, что он якобы что-то делает для демократизации страны».

«Но все это ложь, потому что он никогда ничего не делал для народа Беларуси, — убеждена экс-кандидат в президенты. — Мы не знаем, что он хочет изменить, он это ни с кем не обсуждал. Люди не знают, что происходит у него в голове. Как он может поменять Конституцию, если ее будет принимать не народ?»

Тихановская убеждена, что изменение Конституции необходимо, но это должно произойти во время или вскоре после выборов нового президента Беларуси.