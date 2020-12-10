Источник материала: Хартия'97

Еще один работник «Нафтана» присоединился к стачке 10.12.2020, 21:29

Александр Белов заявил, что не может спокойно смотреть на происходящий беспредел.

Работник ОАО «Нафтан» Белов Александр заявил о своем присоединении к общенациональной стачке, передает телеграм-канал «Баста!»

Об этом он рассказал в видео. Стаж работы на предприятии более 5 лет. Машинист конвейера, производство 3.

«Я гражданин своей страны. Я не могу спокойно смотреть на происходящий беспредел», - говорит работник «Нафтана».





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