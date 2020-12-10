Источник материала: Хартия'97

Тотальный проигрыш Путина Андрей Зубов

10.12.2020, 21:11

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Фото: pravmir.ru

Андрей Зубов

О чем говорит военный парад в Баку.

Россия осталась у разбитого корыта навсегда рухнувшей империи, о восстановлении которой грезил Путин и на фантом которой он променял успешное будущее России

Когда месяц назад было заключено соглашение о мире на Южном Кавказе, возник спор — будет ли Турция гарантом этого мира наравне с Россией или нет. Россия говорила, что нет, Турция — что будет и уже является. Прошедший месяц показал, что Путин ошибался, а Эрдоган был прав. Турция стала гарантом ситуации на Южном Кавказе. Вопрос только в том — гарантом ли мира?

Я вовсе не разделяю опасений тех армян, которые боятся, что Турция и Азербайджан теперь в любой момент смогут покончить с Арменией, войти в Ереван за 48 часов после начала новой войны. Ни Азербайджан, ни Турция на это не пойдут. Их интересы связаны с мировым сообществом, Турция — член НАТО. Агрессия против Армении будет и Турции, и Азербайджану стоить их положения в мире, они превратятся в стран-изгоев. Они на такое не готовы пойти и не пойдут.

Горячая фаза войны, скорее всего, окончена надолго, если только горячие головы в Ереване не захотят, свергнув Пашиняна, добиться реванша. Вот тогда конец может действительно стать стремительным и всецело гибельным для Армении. Но армяне слишком умны, чтобы решиться на такой эксперимент. Они уже поняли, что за них воевать никто не будет. Ни Россия, ни Франция, ни Трамп, ни Байден — никто.

А вот за Азербайджан Турция воевать будет. Теперь это тоже ясно. Сегодня в Баку прошел парад победы. В нём участвовали подразделения и турецкой и азербайджанской армий под национальными знаменами. Парад принимали и Ильхам Алиев, и Реджеп Эрдоган. И Эрдоган, кажется, говорил еще воинственней Алиева и угрожал Армении «железным кулаком Азербайджана». Не Турции, а именно Азербайджана. Следовательно, кулак Азербайджана и кулак Турции — это кулаки двух рук одного тела. «Две страны — один народ» — этот лозунг теперь повсюду в Азербайджане и Турции.

Россия потеряла Азербайджан. Эпоха, начавшаяся Каспийским походом Валериана Зубова и аннексиями генерала Паскевича, возобновленная переходом через Самур большевиков в апреле 1920, эта двухсотлетняя эпоха завершилась. Азербайджан больше не часть России и не сателлит России. Как и в Гражданскую войну 1918−20 гг., он вновь стал союзником Турции. Но тогда кемалистская Турция была слаба, Османская империя рухнула, только что потерпев поражение в Мировой войне. Кемаль Паша сам нуждался в помощи Ленина и Коминтерна, и потому согласился отдать Азербайджан большевикам в обмен на золото, оружие, Карс, южную Тау-Кларжетию и гору Арарат (Сурмалинский уезд).

Ныне Эрдоган силен. Его армия — вторая по мощи среди стран НАТО, он надежно защищен от России и всех ее ржавых ракет Атлантическим договором. Не порывая с Западом, который бесконечно нужен Турции, Эрдоган восстанавливает одновременно две империи — Суннитскую исламскую, какой была Османская империя; и Пантюркистскую этническую, какой никогда не было, но о которой грезили младотурки — Энвер паша, Талаат паша и их идейные вдохновители, теоретики пантюркизма.

На этом пути у Эрдогана несколько препятствий — самое мощное — Иран, который считает, что по шиитской вере и истории Азербайджан должен принадлежать ему. Второе препятствие — Саудовская Аравия, которая сама претендует на главенство в мире суннитского ислама, и арабы которой отлично помнят, как младотурки сделали арабов гражданами второго сорта, на подобии курдов. И третье препятствие — Россия, в свое время покорившая множество земель, населенных тюркскими народами, главным образом — суннитами. Теперь все эти народы смотрят не на Москву, а на Анкару — и на Северном Кавказе, и в Поволжье, и в Средней Азии. Далеко на Востоке маячит и четвертый враг претензий Эрдогана — коммунистический Китай, который создал невыносимые условия жизни для своих тюрок-мусульман — уйгуров в Синьцзяне.

Скорее всего, Эрдоган в конце концов сломает себе шею со своими амбициями. Но это будет точно не завтра. А пока он набирает мощь и есть все основания считать, что на мировой шахматной доске Путин ему тотально проиграл. Причем этот проигрыш только начинает ощущаться. Ведь за Азербайджаном маячит Дагестан, Чечня, Кабарда, Адыгея, Крым… Да, тот самый Крым, который Эрдоган не признал и никогда не признает российским. И не потому, что он так верен принципам международного права, а потому что коренное население Крыма говорит на одном с ним языке и до войн Екатерины Крым 350 лет был частью Османской империи.

Когда журналистов НТВ арестовали в Стамбуле — это был сигнал одного диктатора другому: наша дружба закончилась — началась борьба за влияние. Вялый помидорный ответ Москвы только рассмешил и Баку, и Анкару. Ставки теперь — земли, а не прибыли от торговли овощами. И в ответ на помидоры и прочие фрукты прозвучал железный месседж Эрдогана на параде в Баку.

Кремль начинает пожинать плоды своей глупейшей политики противостояния Западу. Деградирующая экономически, политически нестабильная деспотия, отсекшая себя от развитого мира, хлопнувшая дверью G7 и НАТО — кому она нужна? Все страны хотят близости с самыми развитыми и сильными, чтобы самим развиваться и усиливаться. Даже Турция, ловко маневрируя, всеми силами старается не потерять своего союза с миром атлантических демократий. А Путин легко, и с некоторым даже ностальгическим восторгом перед былым противостоянием сверхдержав, вернул Россию в изоляцию, сделав ее младшим союзником Китая и партнером задушенного санкциями Ирана. Он хотел было и с Турцией подружиться — да не вышло. Эрдоган играет умнее, намного умнее чем кремлевский тиран.

Россия в нынешнем виде никому не нужна — ни Азербайджану, ни Молдавии, ни даже Киргизии. Россия ценилась народами других стран, входивших в империю, как мост к западной цивилизации и культуре. Это в какой-то степени компенсировало несвободу и для грузин, и для армян, и для азербайджанцев. А теперь все ищут на Запад другие пути, коли сама путинская Россия их не ищет, а мосты в цивилизованный мир по чекистской привычке взрывает.

Путин забыл, что коммунистическое политбюро удерживало вокруг себя империю только силой. Сила упразднилась, и все народы бросились устанавливать связи с Западом. И Россия, кстати, тоже в те самые «лихие 1990-е». А теперь, по воле захвативших власть чекистов, Россия пошла назад, в самоизоляцию новой холодной войны, а другие народы идти за ней не желают и не пойдут вспять. Ни один. Даже назарбаевский Казахстан не пошел, и алиевский Азербайджан не пошел. Теперь они, кто через Турцию, кто непосредственно минуя амбиции Эрдогана, пойдут к Западу. А за ними — и регионы России. Зачем им кремлевский деградирующий изоляционизм?

Нынешний парад в Баку, это не столько празднование победы над Арменией, это празднование нового геополитического союза, в котором для России уже нет места. Ошибка Путина, избравшего вектором развития ностальгию по «величайшей катастрофе ХХ века — распаду СССР», привела его через 15 лет в полный тупик. Тот самый бывший СССР, страна за страной, уходит от него просто потому, что там лучше — и богаче, и перспективней. Кому, как Азербайджану, лучше с Турцией, кому, как Молдавии, Украине, новой Беларуси — с Европой.

России предлагали быть лидером этого процесса, приняли в G7, открыли путь сближения с НАТО и ЕС. Но путинская Россия предпочла мировому сообществу Абхазию, Приднестровье, Крым, а в итоге осталась у разбитого корыта навсегда рухнувшей империи, о восстановлении которой грезил Путин и на фантом которой он променял успешное будущее России.

Андрей Зубов, «Новое время»

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