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Партизаны со всей Беларуси вышли на вечерне протесты
Источник материала: Хартия'97
Партизаны со всей Беларуси вышли на вечерне протесты
Сегодня белорусы вышли отметить День прав человека.
Партизаны со всей Беларуси вышли, чтобы отметить День прав человека. Вместе мы — сила. Жыве Беларусь!
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Сегодня белорусы вышли отметить День прав человека.
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