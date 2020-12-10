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Бэнкси нарисовал новое граффити в Бристоле
Источник материала: Хартия'97
Бэнкси нарисовал новое граффити в Бристоле
Художник подтвердил авторство работы.
На одной из улочек Бристоля появилось новое шуточное граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Художник уже подтвердил авторство работы.
Чихающая старушка появилась утром в четверг, 10 декабря, на одном из двухэтажных домишек Тоттердауна, пригорода Бристоля. Рисованная старушка чихает настолько сильно, что у нее вылетает зубной протез, а также сумочка и клюка.
По словам одного из жителей улицы Дейла Комли, рано утром он увидел на своей улице «крупного парня в куртке». Он не подумал, что это Бэнкси, сообщает
«Около 7 утра я варил себе кофе, выглянул в окно и увидел человека, и подумал, что монтажник строительных лесов, он все время смотрел на стену. В следующий раз я выглянул за окно где-то через час, когда уже собралась толпа».
Вечером в четверг, 10 декабря, Бэнкси подтвердил авторство работы, опубликовав серию шуточных снимков с граффити на своей странице в Instagram. «Апчхи!», — подписал он публикацию.
Это не первое граффити Бэнкси на тему насморка. В июле в одном из вагонов лондонского метро Бэнкси нарисовал чихающих крыс. К сожалению, это граффити стерли сотрудники метрополитена, сославшись на строгую политику, при этом администрация заявила, что будет приветствовать, если Бэнкси воссоздаст эту работу в более подходящем месте.
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Художник подтвердил авторство работы.
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