ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бэнкси нарисовал новое граффити в Бристоле

10.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Бэнкси нарисовал новое граффити в Бристоле

1
  • 10.12.2020, 20:41
  • 3,009
Бэнкси нарисовал новое граффити в Бристоле
Фото: @Banksy/Instagram

Художник подтвердил авторство работы.

На одной из улочек Бристоля появилось новое шуточное граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Художник уже подтвердил авторство работы.

Чихающая старушка появилась утром в четверг, 10 декабря, на одном из двухэтажных домишек Тоттердауна, пригорода Бристоля. Рисованная старушка чихает настолько сильно, что у нее вылетает зубной протез, а также сумочка и клюка.

По словам одного из жителей улицы Дейла Комли, рано утром он увидел на своей улице «крупного парня в куртке». Он не подумал, что это Бэнкси, сообщает BBC.

«Около 7 утра я варил себе кофе, выглянул в окно и увидел человека, и подумал, что монтажник строительных лесов, он все время смотрел на стену. В следующий раз я выглянул за окно где-то через час, когда уже собралась толпа».

Вечером в четверг, 10 декабря, Бэнкси подтвердил авторство работы, опубликовав серию шуточных снимков с граффити на своей странице в Instagram. «Апчхи!», — подписал он публикацию.

Это не первое граффити Бэнкси на тему насморка. В июле в одном из вагонов лондонского метро Бэнкси нарисовал чихающих крыс. К сожалению, это граффити стерли сотрудники метрополитена, сославшись на строгую политику, при этом администрация заявила, что будет приветствовать, если Бэнкси воссоздаст эту работу в более подходящем месте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Художник подтвердил авторство работы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция: вывешивание БЧБ-флагов будет расценивается как пикет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика