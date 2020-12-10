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Политолог: Границу закрыли, чтобы заставить людей работать за минимальную оплату

10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов поделился мнением, зачем белорусские власти на самом деле закрыли наземную границу на выезд.

Политолог: Границу закрыли, чтобы заставить людей работать за минимальную оплату

– Введение запрета на выезд за границу должно усилить атмосферу страха, бессилия и подчинения (бежать некуда) с одной стороны, и ограничить массовый исход квалифицированного и профессионального персонала в будущем, – считает Усов. – И этот отток не будет связан только с усиливающейся волной политических репрессий и террора, но и с ухудшающейся социально-экономической ситуацией в стране.

Задача такая, чтобы в атмосфере страха, террора, доносительства, нового уровня атомизации общества заставить людей работать, при минимальном материальном  вознаграждении. Молчи и работай.

По мнению политолога, «Всебелорусское народное собрание» в начале 2021-го очертит границы существования общества на ближайший год.

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«Введение запрета должно усилить атмосферу страха, бессилия и подчинения».
 
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