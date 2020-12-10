Жестокое убийство женщины в Гродно: расследование завершено

Источник материала: ОНТ

Гродно: расследование завершено" class="one-news__figure-img">

Закончено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 48-летней жительницы Гродно. Об этом сообщили в Гродненском межрайонном отделе Следственного комитета.

Согласно материалам дела, женщина жила с 48-летним мужчиной в сожительстве. Трагедия произошла вечером 29 сентября. Во время распития алкоголя между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого сожитель схватился за нож. Он нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина была ещё жива, когда сожитель задушил ее веревкой. Тело обнаружила дочь.

Осознав, что он наделал, обвиняемый решил покончить жизнь самоубийством, но не смог этого сделать, после чего попытался спрятаться в лесу. А через два дня явился в милицию и обо всем рассказал сам.

Была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой выяснилось, что убийца во время совершения преступления психическим расстройством не страдал, осознавал, что делает и мог своими действиями управлять.

Фигуранта арестовали, его действия квалифицированы по статье Уголовного кодекса как убийство, совершенное с особой жестокостью. Материалы дела переданы для суда.









Фото: pixabay

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