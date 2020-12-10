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Знаменитые красавчики со своими детьми. 10 фото звездных отцов
Источник материала: ОНТ
Известные медийные персоны, как и все обычные люди, вступают в брак и очень радуются, когда появляются детки. Сделали для вас подборку звездных отцов с их прекрасными малышами.
Ченнинг Татум и его малышка Эверли
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Известные медийные персоны, как и все обычные люди, вступают в брак и очень радуются, когда появляются детки. Сделали для вас подборку звездных отцов с их...
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