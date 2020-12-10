Знаменитые красавчики со своими детьми. 10 фото звездных отцов

Источник материала: ОНТ

Известные медийные персоны, как и все обычные люди, вступают в брак и очень радуются, когда появляются детки. Сделали для вас подборку звездных отцов с их прекрасными малышами.



Мэтт Дэймон с дочерьми





Ченнинг Татум и его малышка Эверли



Орландо Блум с малышом Флинном



Марк Уолберг с сыновьями



Брюс Уиллис с дочуркой



Том Круз и Сури



Вин Дизель и малышка Паулина



Мэттью МакКонахи с дочкой



Колин Фаррелл с сыном Джеймсом



Бен Аффлек с младшей дочерью





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram