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Знаменитые красавчики со своими детьми. 10 фото звездных отцов

10.12.2020 21:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Знаменитые красавчики со своими детьми. 10 фото звездных отцов

Известные медийные персоны, как и все обычные люди, вступают в брак и очень радуются, когда появляются детки. Сделали для вас подборку звездных отцов с их прекрасными малышами.


Мэтт Дэймон с дочерьми


Ченнинг Татум и его малышка Эверли


Орландо Блум с малышом Флинном 


Марк Уолберг  с сыновьями


Брюс Уиллис с дочуркой


Том Круз и Сури 


Вин Дизель и малышка Паулина 


Мэттью МакКонахи с дочкой 


Колин Фаррелл с сыном Джеймсом 


Бен Аффлек с младшей дочерью 


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Известные медийные персоны, как и все обычные люди, вступают в брак и очень радуются, когда появляются детки. Сделали для вас подборку звездных отцов с их...
 
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