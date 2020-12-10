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Найти работу станет проще: в Минске открыли единый центр занятости
Источник материала: ОНТМинске открыли единый центр занятости" class="one-news__figure-img">
Еще больше возможностей в поиске работы. В столице открыли единый центр занятости.
Здесь собрана вся информация по вакансиям в Минске. Впервые опробуют работу call-центра, решать вопросы можно будет дистанционно. Расширены возможности предоставления электронных услуг, устроиться на работу можно без помощи специалиста. Благодаря содействию службы занятости рабочие места в столице с начала года нашли более 11 тысяч человек.
Более четверти рабочих мест в стране приходится на столицу. Особенно востребованы водители, продавцы и швеи. Средняя зарплата – 800 рублей, в регионах – 600. Вакансии предлагают и частные, и государственные компании.
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Еще больше возможностей в поиске работы. В столице открыли единый центр занятости. Здесь собрана вся информация по вакансиям в Минске. Впервые опробуют работу...
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