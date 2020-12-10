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Найти работу станет проще: в Минске открыли единый центр занятости

10.12.2020 21:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Найти работу станет проще: в Минске открыли единый центр занятостиМинске открыли единый центр занятости" class="one-news__figure-img">

Еще больше возможностей в поиске работы. В столице открыли единый центр занятости. 

Здесь собрана вся информация по вакансиям в Минске. Впервые опробуют работу call-центра, решать вопросы можно будет дистанционно. Расширены возможности предоставления электронных услуг, устроиться на работу можно без помощи специалиста. Благодаря содействию службы занятости рабочие места в столице с начала года нашли более 11 тысяч человек. 

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома: «Сегодня созданы все условия для того, чтобы подойти индивидуально к каждому человеку с учетом его профессиональных навыков, его образования, умений. Мы можем оказать содействие любому обратившемуся. В городе – около 18 тысяч вакансий. Сегодня мы видим, что каждый человек, который хочет работать, он имеет возможность работать в городе Минске». 

Более четверти рабочих мест в стране приходится на столицу. Особенно востребованы водители, продавцы и швеи. Средняя зарплата – 800 рублей, в регионах – 600. Вакансии предлагают и частные, и государственные компании. 

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Теги: Минск
 
 
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Еще больше возможностей в поиске работы. В столице открыли единый центр занятости.  Здесь собрана вся информация по вакансиям в Минске. Впервые опробуют работу...
 
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