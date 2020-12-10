Найти работу станет проще: в Минске открыли единый центр занятости

Источник материала: ОНТ

Минске открыли единый центр занятости" class="one-news__figure-img">

Еще больше возможностей в поиске работы. В столице открыли единый центр занятости.

Здесь собрана вся информация по вакансиям в Минске. Впервые опробуют работу call-центра, решать вопросы можно будет дистанционно. Расширены возможности предоставления электронных услуг, устроиться на работу можно без помощи специалиста. Благодаря содействию службы занятости рабочие места в столице с начала года нашли более 11 тысяч человек.

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома: «Сегодня созданы все условия для того, чтобы подойти индивидуально к каждому человеку с учетом его профессиональных навыков, его образования, умений. Мы можем оказать содействие любому обратившемуся. В городе – около 18 тысяч вакансий. Сегодня мы видим, что каждый человек, который хочет работать, он имеет возможность работать в городе Минске».

Более четверти рабочих мест в стране приходится на столицу. Особенно востребованы водители, продавцы и швеи. Средняя зарплата – 800 рублей, в регионах – 600. Вакансии предлагают и частные, и государственные компании.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram