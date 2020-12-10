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«Родоначальник инженерной мысли»: Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы
10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поздравил преподавателей и студентов Белорусского национального технического университета (БНТУ) и вручил государственные награды. Вузу в этом году исполняется сто лет. Что пожелал президент, расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Национальная библиотека, минское метро, Белорусская атомная станция. Нет ни одного крупного объекта в стране, в строительстве которого не участвовали бы выпускники Национального технического университета. Вузу в этом году 100 лет. Он пережил Великую Отечественную войну, сохранил опыт. И сегодня продолжает конкурировать и побеждать.
Мероприятие не значилось в графике главы государства. Но президент не удержался и приехал. А для заслуженных преподавателей было неожиданностью получить награды от главы государства. Хотя со многими из них Лукашенко знаком лично.
Николай Карницкий поступил в политех в 1966 году. Уже почти полвека преподает в родном вузе. Ученых званий у заведующего кафедрой много. Теперь и государство отметило орденом Отечества третьей степени.
«Наша кафедра одна из тех, кто готовит специалистов для БелАЭС. Наши выпускники трудятся на этом важном объекте. Мы в этом году открыли еще новую специальность «Проектирование и эксплуатация атомных электростанций», что позволит нам идти в ногу со временем», – рассказал заведующий кафедрой Белорусского Национального технического университета Николай Карницкий.
А вот Григория Рапоту в красной профессорской мантии было не узнать. Отныне он почетный профессор университета, как Нурсултан Назарбаев. Белорусский технический – научный локомотив интеграции. На базе вуза уже девять лет проводят инженерно-технический форум. Он давно вышел за рамки Беларуси и России и собирает лучших студентов-технарей из десятка стран.
Не остался без внимания и сам университет. По распоряжению президента вуз удостоен ордена Трудовой Славы. Эту награду учебное заведение получило впервые. К столетию вуза открыли скульптурную композицию «Кристалл знаний» и заложили символическую капсулу времени с посланием потомкам.
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Вузу в этом году исполняется 100 лет.
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