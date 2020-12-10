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КамАЗ представил электрический кроссовер

10.12.2020 22:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

КамАЗ представил электрический кроссовер
Иллюстративное фото
На выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020 российская компания КамАЗ представила предсерийный образец электрического кроссовера «Кама-1», который был разработан совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

«Сердцем» трёхдверной новинки стал электромотор на 80 киловатт, с которым можно развивать скорость до 150 км/ч. Разгон до сотни занимает 6,7 секунд.

Запас хода до 250 км обеспечивается литий-ионным аккумулятором объёмом 33 кВт*ч. В обычном режиме батарея заряжается до 100% всего за шесть часов, в ускоренном — за 20 минут.

КамАЗ считает, что данный автомобиль идеально будет подходить в сфере каршеринга, поэтому здесь есть легко заменяемые накладки крыльев, порогов и юбки бамперов.

Также у электрокроссовера диодная оптика с динамическими указателями поворота и системой помощи водителю ADAS третьего уровня. Внутри установлен экран мультимедийной системы на 9 дюймов. Через него в том числе можно осуществлять управление климатической установкой и системой ADAS.

Кроссовер достаточно компактный. Длина — 3,4 метра, ширина — 1,7 метра, высота — 1,6 метра, клиренс — 160 мм. Крупное лобовое стекло, которое заходит на крышу, обеспечивает панорамный обзор.

Стоимость «Кама-1», разработку которого вели всего два года, в розничной продаже должна составить от 1 до 1,3 млн рублей. Массовое производство может начаться уже в 2021 году. Планируемый объём продаж — 20 000 экземпляров в год.
 
 
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