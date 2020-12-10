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В Минске мужчина хотел пронести продукты мимо кассы магазина и ударил охранника (ВИДЕО)

10.12.2020 22:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске мужчина хотел пронести продукты мимо кассы магазина и ударил охранника (ВИДЕО)

В белорусской столице посетитель одного из магазинов был уличен в хищении товара и ударил охранника. Об этом сообщили в МВД.

История произошла ночью 7 декабря в одном из минских магазинов. 38-летний житель столицы хотел пронести продукты мимо кассы, хотя не платил за них и был задержан охранником, который попросил его пройти в комнату для досмотра. В ответ на это посетитель ударил охранника в лицо и сбежал.

Его нашли – беглец спрятался на расположенной неподалеку стройке.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Как сообщили в МВД, этот человек разыскивался как подозреваемый в краже.


 

 

 

Фото скриншот из видео МВД

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В белорусской столице посетитель одного из магазинов был уличен в хищении товара и ударил охранника. Об этом сообщили в МВД. История произошла ночью 7 декабря в...
 
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