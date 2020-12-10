В Минске мужчина хотел пронести продукты мимо кассы магазина и ударил охранника (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В белорусской столице посетитель одного из магазинов был уличен в хищении товара и ударил охранника. Об этом сообщили в МВД.

История произошла ночью 7 декабря в одном из минских магазинов. 38-летний житель столицы хотел пронести продукты мимо кассы, хотя не платил за них и был задержан охранником, который попросил его пройти в комнату для досмотра. В ответ на это посетитель ударил охранника в лицо и сбежал.

Его нашли – беглец спрятался на расположенной неподалеку стройке.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Как сообщили в МВД, этот человек разыскивался как подозреваемый в краже.





Фото скриншот из видео МВД

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram