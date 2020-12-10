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В Минске мужчина хотел пронести продукты мимо кассы магазина и ударил охранника (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В белорусской столице посетитель одного из магазинов был уличен в хищении товара и ударил охранника. Об этом
История произошла ночью 7 декабря в одном из минских магазинов. 38-летний житель столицы хотел пронести продукты мимо кассы, хотя не платил за них и был задержан охранником, который попросил его пройти в комнату для досмотра. В ответ на это посетитель ударил охранника в лицо и сбежал.
Его нашли – беглец спрятался на расположенной неподалеку стройке.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Как сообщили в МВД, этот человек разыскивался как подозреваемый в краже.
Фото скриншот из видео МВД
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В белорусской столице посетитель одного из магазинов был уличен в хищении товара и ударил охранника. Об этом сообщили в МВД. История произошла ночью 7 декабря в...
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