Источник материала: Хартия'97

Первый визит на посту президента Молдовы Санду совершит в Украину 1 10.12.2020, 22:54

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Майя Санду

Фото: EPA

Она примет участие в деятельности Крымской платформы.

Избранная президентом Молдовы Майя Санду свой первый президентский зарубежный визит совершит в Украину. Об этом она заявила 10 декабря во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба ведомства.

Кулеба поздравил Санду с победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Санду приняла приглашение, говорится в сообщении.

"Украина приветствует успешное проведение свободных и демократических президентских выборов в Молдове, которые четко подтвердили европейский выбор молдавского народа. Мы готовы открыть качественно новую страницу в украинско-молдавских отношениях", – заявил министр.

Кулеба выразил благодарность Санду за ее четкую и последовательную позицию относительно осуждения российской агрессии и оккупации РФ украинского Крыма, поддержки территориальной целостности Украины в международно признанных границах, добавили в пресс-службе украинского МИД.

Министр также предложил Санду принять участие в деятельности Крымской платформы.

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