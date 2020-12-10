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Жители Сухарево прошлись массовым маршем по району
Источник материала: Хартия'97
Жители Сухарево прошлись массовым маршем по району
Акции протеста проходят в разных уголках столицы.
Столичное Сухарево вышло на вечернее шествие.
«Когда мы едины – мы непобедимы!» - скандируют участники марша.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Акции протеста проходят в разных уголках столицы.
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