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«Мы здесь, рядом! Хватит врать!»
Источник материала: Хартия'97
«Мы здесь, рядом! Хватит врать!»
Новогрудские партизаны потроллили местных пропагандистов.
Новогрудская газета «Новае жыццё» написала о том, что в городе нет акций, а если кто-то публикует фото, то это фотошоп и вообще не новогрудчане.
Местные жители записали видео прямо напротив редакции издания: «Мы здесь, рядом! Хватит врать!»
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Новогрудские партизаны потроллили местных пропагандистов.
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