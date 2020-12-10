Источник материала: Хартия'97

«Мы здесь, рядом! Хватит врать!» 4 10.12.2020, 21:46

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Новогрудские партизаны потроллили местных пропагандистов.

Новогрудская газета «Новае жыццё» написала о том, что в городе нет акций, а если кто-то публикует фото, то это фотошоп и вообще не новогрудчане.

Местные жители записали видео прямо напротив редакции издания: «Мы здесь, рядом! Хватит врать!»

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»









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