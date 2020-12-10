Минск: Volkswagen ехал на запрещающий сигнал и столкнулся с BMW

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером в столице случилась авария с участием Volkswagen и BMW. Столкновение произошло на пересечении улиц Орловской и Червякова, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель Volkswagen 1977 года рождения ехал по Долгиновскому тракту со стороны улицы Пригородной к Орловской и столкнулся с BMW, двигавшейся по Орловской со стороны Нововиленской к Червякова.









Пострадавших в ДТП нет, повреждения получили только автомобили. После просмотра записи с видеорегистратора очевидца было установлено, что водитель Volkswagen пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора.