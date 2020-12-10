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Минск: Volkswagen ехал на запрещающий сигнал и столкнулся с BMW
Источник материала: Onliner
Сегодня вечером в столице случилась авария с участием Volkswagen и BMW. Столкновение произошло на пересечении улиц Орловской и Червякова, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водитель Volkswagen 1977 года рождения ехал по Долгиновскому тракту со стороны улицы Пригородной к Орловской и столкнулся с BMW, двигавшейся по Орловской со стороны Нововиленской к Червякова.
Пострадавших в ДТП нет, повреждения получили только автомобили. После просмотра записи с видеорегистратора очевидца было установлено, что водитель Volkswagen пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора.
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Сегодня вечером в столице случилась авария с участием Volkswagen и BMW. Столкновение произошло на пересечении улиц Орловской и Червякова, сообщает ГАИ ГУВД...
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