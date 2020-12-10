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От кофе до пиццы. В Минске пройдет «черная пятница» с продуктами за полцены

11.12.2020 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске с 11 по 13 декабря пройдет «черная пятница» в сети магазинов «Санта». Около 100 товаров, в том числе кофе, копчености, колбасы и пиццы, будут доступны за полцены.

Распродажи затронут все магазины сети «Санта». Одни товары предложат приобрести в паре «два по цене одного», другие – со скидкой до 60%. Прежде всего, упадут в цене бакалейные товары, в том числе макароны, кофе, чай, консервы, чипсы и печенье. За полцены можно будет приобрести и подарочные наборы конфет и чая.

Например, копченый куриный окорок предложат по 6,89 рубля за кило, а свиной филей – по 12,75. «Бутербродная» колбаса будет стоить 5,99 рубля за кило, столько же – 200-граммовое филе форели. Из молочного –  творожный сыр за 1,89 рубля,

За две пачки кетчупа попросят 2,98 рубля, за пару макаронных спиралей – 1,98, а итальянских спагетти – 3,50. Консервы с горошком и кукурузой также можно будет взять «2 по цене 1» – за 1,30 рубля, две банки горчицы – за 1,98. Консервированные ананасы будут по 1,95 рубля, капуста квашеная – по 2,59.

Сэкономить можно и на подарках к предстоящим праздникам. Так, коробка шоколадных конфет обойдется в 2,85 рубля, новогодний набор «Веселье» –  в 2,99, а коллекция чая – в 8,99. Подешевеют вдвое и пирожные «Барни» (почти 2 рубля), элитное молотое кофе Paulig (теперь стоит 6,45) и Lavazza (дешевле 11). При покупке сока вторая упаковка идет бесплатно, то же самое касается воды «Боржоми» и туалетной бумаги. Двухлитровая бутылка кваса подешевеет сразу на 60% – до 99 копеек.

«Черная пятница» пройдет и в пиццериях. При заказе итальянской пиццы «Маргарита» вторую испекут бесплатно.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске с 11 по 13 декабря пройдет «черная пятница» в сети магазинов «Санта». Около 100 товаров, в том числе кофе, копчености, колбасы и пиццы, будут доступны за...
 
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