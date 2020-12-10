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В микрорайоне Юго-Запад в Минске открылся супермаркет «Евроопт»

11.12.2020 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске на Московском рынке открылся супермаркет «Евроопт». Теперь новый адрес выгодных покупок для жителей Юго-Запада – проспект Газеты «Звязда», 16/1. 
 
В день открытия в новом супермаркете по специальным ценам можно приобрести свежемороженый стейк форели – всего по 11,99 рублей за 500 г, кофе растворимый Nescafe Gold – 9,99 руб. за 170 г. Мясо свинины, тазобедренная часть, стоит 7,99 рубля за килограмм. Кило шоколадных конфет «Сорванец» фабрики «Коммунарка» – 6,99 рубля. И еще много других товаров на акции!
 
Новый «Евроопт» занимает свыше 1200 «квадратов» и предлагает более 6 000 различных товаров. Покупатели смогут купить здесь множество овощей и фруктов, мясо, рыбу, молочную продукцию, свежую выпечку, бакалею, сладости к чаю, напитки на любой вкус, промышленные товары и многое другое. Также в новом магазине есть кухня с собственным производством, зона гриль, суши-бар и горячая пицца.  
 
В новом супермаркете, как и во всех торговых объектах сети «Евроопт», действуют многочисленные скидки и акции, включая традиционную «Красную цену». А приобретая «товары удачи», покупатели смогут принять участие в популярной игре «Удача в придачу!», где уже 3 января в праздничном туре будет разыграна трехкомнатная квартира в Минске и крупные денежные призы. 
 
Не забудьте заглянуть и на островок World Expert, который расположен прямо в торговом зале супермаркета. Там собрана эксклюзивная декоративная косметика для волос, лица и тела от ведущих европейских и корейских производителей по очень привлекательным ценам.
 
Также в новом «Евроопте» на проспекте Газеты «Звязда»  со дня открытия и до 17 января 2021 года проходит новогодняя акция «Лесная Семейка», где можно собрать коллекцию из семи мягких елочных игрушек. 
 
Покупателей нового супермаркета будут обслуживать 10 касс. Время работы магазина – с 9 до 23 часов.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на Московском рынке открылся супермаркет «Евроопт». Теперь новый адрес выгодных покупок для жителей Юго-Запада – проспект Газеты «Звязда», 16/1.   
 
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