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Телеканалу Белсат – 13 лет. Кто стал первым врагом Лукашенко
Источник материала: Партизан
В 13-ю годовщину создания телеканала
Ведущие «Беседы» вспоминают, как власти сделали независимую прессу врагом номер один и одновременно страшнейшей угрозой для режима.
«Думаю, Лукашенко понимает, что теряет власть в значительной степени из-за того, что он не контролирует информационного пространства»,
– высказалась Светлана Калинкина.
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В 13-ю годовщину создания телеканала «Белсат» ведущие «Беседы» Виталий Цыганков и Светлана Калинкина вспоминают первые попытки властей надавить на журналистов,...
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